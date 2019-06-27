رياضة | علاء نبيل: "المصريين شطار .. وحفل الأمم الإفريقية كان مؤشرا لتنظيم أكثر من رائع"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء نبيل: "المصريين شطار .. وحفل الأمم الإفريقية كان مؤشرا لتنظيم أكثر من رائع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال علاء نبيل، مدير عام منتخب مصر سابقا، إنه كان على ثقة أن مصر ستنظم بطولة الم الأفريقية بشكل ناجح، موضحًا أنه طالما طلبت مصر تنظيم البطولة، فإذن مصر على أتم استعداد لتنظيمها.

وأشار "نبيل"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى حفل القرعة كان مؤشر لنجاح مصر في التنظيم، مضيفًا: "المصريين شطار، ولما بنضغط بنقدر نعمل حاجة كويسة".

وأضاف أن مصر اكتسبت سمعة جيدة عن قدرة مصر استضافة وتنظيم بطولة، بالإضافة إلى جودة الملاعب المصرية.

