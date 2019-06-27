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أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الخميس

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تلتقي مدغشقر مع بوروندي،والسنغال مع الجزائر، وكينيا مع تنزانيا، في كأس أمم أفريقيا 2019، بينما تلعب البرازيل مع باراغواي في ربع نهائي كوبا أمريكا.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الخميس 27 يونيو (حزيران):

كأس أمم أفريقيا 2019 

 18:30 مدغشقر  ×  بوروندي 

 21:00 السنغال  ×  الجزائر 

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 00:00 كينيا  ×  تنزانيا 

 كوبا أمريكا 2019

 4:30 البرازيل  ×  باراغواي 

 كأس العالم للسيدات 2019

 23:00 النرويج  ×  إنجلترا 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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