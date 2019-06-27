شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 48 شخصية أجنبية وعربية الى سيئون للمشاركة في بطولة الملاكمة والان مع التفاصيل

وصل صباح اليوم الى مدينة سيئون في محافظة حضرموت 48 شخصية أجنبية وعربية للمشاركة في بطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين التي ستنطلق مساء غد الجمعة في صالة الشهيد علي عبيد بامعبد الرياضية بمدينة سيئون بحضرموت .

ويضم الوفد المكون من 16 أجنبي و12 عربي منهم 2 يمنيين وعدد من النخب رفيعة المستوى وعلى رأسهم ممثل الاتحاد الدولي والأوروبي لكرة القدم (الفيفا) بيار ميقاشا ، ونائب محافظة بغداد العراقية أحمد منير الشيخ ، وممثل وزارة الشباب والرياضة التونسية الأسعد بن عبدالله ، ومندوبي الوسائل الاعلامية الأجنبية والعربية المرئية والمسموعة والمقروءة.

وخلال استقبالهم بمطار سيئون الدولي رحب وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري بجميع الوافدين من كافة الدول العربية والأجنبية للمشاركة في البطولة العالمية التي من خلالها ستتشكل لوحة جديدة من الانتصارات ، لتبقى سيئون وحضرموت عامة عاصمة للسلام والمحبة لكل أنحاء العالم ، مجددا ترحيبه لضيوف حضرموت متمنيا لهم إقامة سعيدة .

حضر مراسيم الاستقبال وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء رئيس اللجنة التحضيرية للبطولة عبدالهادي التميمي ، ووكيل المحافظة المساعد لشئون الشباب رئيس اللجنة الاعلامية للبطولة فهمي باضاوي ، ورئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية الدكتور الهادي السديري ، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس ، وعدد من مديري عموم المديريات والمصالح والمؤسسات بالوادي والصحراء ، ومدير عام الشباب والرياضة بالوادي والصحراء علي يسلم باشعيب ، وممثلي قوات التحالف العربي بوادي حضرموت .