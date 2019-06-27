أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الخميس

تلتقي مدغشقر مع بوروندي،والسنغال مع الجزائر، وكينيا مع تنزانيا، في كأس أمم أفريقيا 2019، بينما تلعب البرازيل مع باراغواي في ربع نهائي كوبا أمريكا.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الخميس 27 يونيو (حزيران):

كأس أمم أفريقيا 2019

18:30 مدغشقر × بوروندي

21:00 السنغال × الجزائر

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00:00 كينيا × تنزانيا

كوبا أمريكا 2019

4:30 البرازيل × باراغواي

كأس العالم للسيدات 2019

23:00 النرويج × إنجلترا