الظاهرة رونالدو: ميسي ضحى من أجل بلاده

تمنى رونالدو أحد أساطير كرة القدم البرازيلية، عيد ميلاد سعيد للأرجنتيني ليونيل ميسي، متمنيًا له العيش سعيدًا والاستمرار في ملاعب كرة القدم.

وفي مقابلة مع صحيفة "ماركا"، وجه رونالدو رسالة لميسي، قائلًا "العب كرة القدم بقية حياتك.. أعتقد أن العالم كله يستمتع بمشاهدة ليو".

وعن الفارق بين ما حققه ميسي مع برشلونة، وما حققه مع منتخب بلاده، قال "أعتقد أنه من غير المقبول هذه الأنواع من المقارنات".

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وأوضح "في برشلونة يتدرب مع زملائه بشكل يومي، يُسمح له أن يكون أكثر استرخاءً ويستطيع أن يطور مستواه بشكل كبير".

وأضاف الظاهرة "أنا مقتنع بأن ميسي يريد الفوز بشيء مع المنتخب الوطني، وأنه سيبذل قصارى جهده لجعل ذلك ممكنًا".

وأكمل رونالدو "ميسي يبلغ من العمر 32 عامًا، وكان بإمكانه رفض اللعب في كوبا أمريكا، والذهاب في عطلة، لكنه ضحى براحته من أجل مساعدة منتخب بلاده على التتويج باللقب".