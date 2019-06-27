تمنى رونالدو أحد أساطير كرة القدم البرازيلية، عيد ميلاد سعيد للأرجنتيني ليونيل ميسي، متمنيًا له العيش سعيدًا والاستمرار في ملاعب كرة القدم.
وفي مقابلة مع صحيفة "ماركا"، وجه رونالدو رسالة لميسي، قائلًا "العب كرة القدم بقية حياتك.. أعتقد أن العالم كله يستمتع بمشاهدة ليو".
وعن الفارق بين ما حققه ميسي مع برشلونة، وما حققه مع منتخب بلاده، قال "أعتقد أنه من غير المقبول هذه الأنواع من المقارنات".
وأوضح "في برشلونة يتدرب مع زملائه بشكل يومي، يُسمح له أن يكون أكثر استرخاءً ويستطيع أن يطور مستواه بشكل كبير".
وأضاف الظاهرة "أنا مقتنع بأن ميسي يريد الفوز بشيء مع المنتخب الوطني، وأنه سيبذل قصارى جهده لجعل ذلك ممكنًا".
وأكمل رونالدو "ميسي يبلغ من العمر 32 عامًا، وكان بإمكانه رفض اللعب في كوبا أمريكا، والذهاب في عطلة، لكنه ضحى براحته من أجل مساعدة منتخب بلاده على التتويج باللقب".
كانت هذه تفاصيل خبر الظاهرة رونالدو: ميسي ضحى من أجل بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.