جواو فيليكس يدخل تاريخ كرة القدم

يتوقع أن يصبح البرتغالي جواو فيليكس نجم بنفيكا، أحد أعلى اللاعبين قيمة في تاريخ كرة القدم، عندما يتمم انتقاله لأتلتيكو مدريد الصيف الجاري.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن جواو فيليكس سيدخل قائمة الـ10 الأغلى في التاريخ، محتلًا المركز الرابع.

ويتضمن عقد فيليكس مع بنفيكا شرطًا جزائيًا بقمية 120 مليون يورو، وهو ما وافق عليه أتلتيكو مدريد، ومن المقرر إنهاء الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وسيحل فيليكس خلف ثنائي باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، وكيليان مبابي، بالإضافة للاعب برشلونة فيليب كوتينيو.

ويتصدر نيمار الترتيب، بعدما انتقل من برشلونة لسان جيرمان، مستخدمًا الشرط الجزائي، والذي بلغ 222 مليون يورو.

وجاء مبابي ثانيًا، بقيمة 180 مليون يورو، عندما انتقل من موناكو إلى سان جيرمان.

وفي المركز الثالث حل فيليب كوتينيو، عندما انضم لبرشلونة قادمًا من ليفربول بقيمة 120 مليون يورو + 40 مليون يورو تغييرات.

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أما المركز الرابع، فمن المتوقع أن يشغله جواو فيليكس، عندما يدفع أتلتيكو مدريد الشرط الجزائي في عقده مع بنفيكا.

وفي المركز الخامس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بقيمة 112 مليون يورو، دفعها يوفنتوس لريال مدريد من أجل الحصول عليه مطلع الموسم المنقضي.

وجاء عثمان ديمبلي سادسًا، بعدما انضم لبرشلونة قادمًا من دورتموند بقيمة 105 ملايين يورو + 40 مليون يورو متغيرات.

وجاء بول بوجبا سابعًا، بقيمة 105 ملايين يورو + 5 ملايين يورو متغييرات، في صفقة انضمامه لمانشستر يونايتد قادمًا من يوفنتوس.

واحتل البرازيلي نيمار المركز الثامن أيضًا، بعد انتقاله لبرشلونة قادمًا من سانتوس مقابل 103 ملايين يورو.

وفي المركز التاسع جاريث بيل بقيمة 103 ملايين يورو، دفعها ريال مدريد لصالح توتنهام.

واحتل هازارد المركز العاشر بقيمة 100 مليون يورو + 30 مليون يورو متغيرات، بعد إعلان انضمامه لريال مدريد قادمًا من تشيلسي.