أستراليا وإندونيسيا تدرسان عرضا مشتركا لتنظيم مونديال 2034

قال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، اليوم الخميس، إنه يدرس مع إندونيسيا التقدم بطلب تنظيم مشترك لكأس العالم لكرة القدم 2034.

وأضاف الاتحاد الأسترالي في بيان أرسله إلى رويترز عبر البريد الالكتروني "الاتحاد الأسترالي يؤكد أنه يدرس مع نظيره الإندونيسي احتمال التقدم بطلب تنظيم مشترك لكأس العالم 2034، تمت مناقشة العرض الإندونيسي الاسترالي في اجتماع اتحاد جنوب شرق آسيا لكرة القدم في لاوس الأسبوع الماضي".

ويأتي بيان الاتحاد الاسترالي بعد أيام من حديث برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء تايلاند عن أن عشر دول من جنوب شرق آسيا من بينها إندونيسيا ربما ستتقدم بطلب تنظيم البطولة خلال مؤتمر صحفي في بانكوك يوم الأحد.

وأوضح الاتحاد الأسترالي أن العرض المشترك تم الترحيب به في اجتماع اتحاد جنوب شرق آسيا (آسيان).

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وأضاف البيان "الاتحاد الاسترالي يرحب بفرصة مناقشة عرض جنوب شرق آسيا من أجل كأس العالم 2034 مع أعضاء الاتحاد في المنطقة".

ورفض الاتحاد الاسترالي الحديث عن هل ما زالت المفاوضات مستمرة مع إندونيسيا أم توقفت بعد إعلان آسيان.

ونقلت وسائل إعلام إندونيسية عن راتو تيشا الأمين العام للاتحاد الإندونيسي لكرة القدم أمس الأربعاء أن بلاده قررت الاشتراك مع استراليا بعد انسحاب تايلاند من طلب تنظيم 2034 لأنها "غير مستعدة".

وتقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بينما تقدمت العديد من الدول لتنظيم نهائيات 2030 من بينها دول في أمريكا الجنوبية وشرق أوروبا.