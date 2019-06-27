صلاح يميل للعفو عن عمرو وردة

تعاطف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر مع زميله عمرو وردة، الذي تم استبعاده من قائمة الفراعنة لكأس أمم إفريقيا لأسباب أخلاقية.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على تويتر "المرأة يجب أن تعامل باحترام، إنها ثوابت يجب أن تبقى مقدسة".

وتابع نجم منتخب مصر "أعتقد أن الكثيرين مما يرتكبون الأخطاء، يمكن أن يتغيروا إلى الأفضل، وينبغى ألا نلقي بهم إلى المشنقة، فهي أسهل وسيلة للتعامل مع الأمر".

وأتم صلاح رسائله "يجب أن نؤمن بمنح فرصة ثانية، ويجب أن نعلم ونوجه، فالعزل والصفع ليس الحل".

وكان نجوم منتخب مصر تعاطفوا مع زميلهم أثناء الاحتفال بالفوز على الكونغو الديموقراطية بهدفين دون رد مساء الثلاثاء في الجولة الثانية لكأس أمم إفريقيا.