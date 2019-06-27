منتخب أمريكا يواصل سلسلة انتصاراته في الكأس الذهبية

واصل المنتخب الأمريكي انطلاقته الرائعة في رحلة الدفاع عن لقبه ببطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، وحقق فوزه الثالث على التوالي في دور المجموعات.
وانتزع المنتخب الأمريكي فوزا ثمينا 1 / صفر على نظيره البنمي مساء الأربعاء (صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينتش) في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة وجامايكا وكوستاريكا.
ورفع المنتخب الأمريكي رصيده إلى تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية، حيث سار على نهج منتخبي المكسيك وهايتي وأصبح ثالث فريق يحافظ على العلامة الكاملة في دور المجموعات بالبطولة الحالية.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل جوزي ألتيدور الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 55 ليرفع رصيد المنتخب الأمريكي إلى تسع نقاط ويتجمد رصيد بنما عند ست نقاط، علما بأن الفريقين تأهلا فعليا للدور الثاني قبل هذه المباراة.
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