ترينيداد تفلت من الهزيمة الثالثة في الكأس الذهبية

أنقذ كيفن مولينو نجم مينيسوتا يونايتد، منتخب بلاده ترينيداد وتوباجو من الهزيمة الثالثة على التوالي بيطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، وانتزع له تعادلا ثمينا 1 / 1 مع منتخب جيانا مساء الأربعاء (صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينتش)، في ختام مبارياتهما بالدور الأول للبطولة.

وحصد كل من الفريقين نقطته الوحيدة في هذا الدور بالتعادل بينهما في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة.

وكان الفريقان ودعا البطولة رسميا قبل هذه المباراة، وفي رصيد كل منهما نقطة واحدة لحفظ ماء الوجه.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم نيل دانز بهدف لمنتخب جيانا في الدقيقة 54 وتعادل مولينو للمنتخب الترينيدادي في الدقيقة 80.