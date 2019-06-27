وردة يتقدم باعتذار لجهاز الفراعنة ويتعهد بالالتزام

قدم عمرو وردة، مهاجم المنتخب المصري، اعتذاره على ما بدر منه في أزمة التحرش الجنسي التي تسببت في استبعاده من صفوف الفريق الذي يشارك في بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حاليًا.

وقال عمرو وردة، فى تسجيل مصور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "أنا بعتذر علي ما حدث مني وبعتذر لأهلى وللجهاز الفني واللاعبيه، أنا آسف" .

وأضاف "أتعهد إن الفترة المقبلة ستكون جيدة. ولن أفعل شيئًا يغضب أحد.. أعتذر للمرة الثانية".

وكان اتحاد الكرة المصري قد قرر صباح، أمس الأربعاء، استبعاد وردة من معسكر الفراعنة بسبب ما تردد عن تكرار واقعة التحرش الجنسي.

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من جهته، أكد محمد صلاح جناح ضرورة احترام المرأة، وغرد عبر موقع "تويتر" اليوم الخميس، في إشارة ضمنية لأزمة وردة "يجب أن يكون التعامل مع السيدات بأقصى درجات الاحترام.. تلك الأمور يجب أن تبقى مقدسة".

وأضاف "أعتقد أيضًا أن الكثيرين الذين يرتكبون أخطاءً يمكن أن يتغيروا إلى الأفضل ويجب ألا يتم إرسالهم مباشرة إلى المقصلة، والتي هي أسهل طريقة للخروج".

وأوضح "نحتاج أن نؤمن بالفرص الثانية ... نحتاج إلى الإرشاد والتثقيف، الإبعاد ليس هو الحل".

وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 من المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، متفوقًا على منتخب أوغندا صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ومنتخب زيمبابوي صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما يتذيل منتخب الكونغو الديمقراطية الترتيب بدون نقاط.