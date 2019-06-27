كشفت وسائل إعلام، عن تورط قطر برشوة الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وكشف موقع «ميديا بارت» الفرنسي عن تفاصيل جديدة تشير إلى تورط قطر في رشوة الاتحاد الدولي لألعاب القوى؛ للحصول على تنظيم مونديال ألعاب القوى، الذي يجرى حوله حالياً تحقيق قضائي يمس ناصر الخليفي رئيس باريس سان جرمان، ويوسف العبيدلي رئيس «بي إن سبورتس».

وينكر الثنائي أي علاقة لهما بالملف ؛ بل إن الخليفي قال للقاضي إنه لم يشارك نهائياً في مفاوضات تنظيم المونديال؛ لكن الموقع الفرنسي و«الجارديان» البريطانية كشفتا عن رسائل إلكترونية تؤكد تورطهما في الملف، وتتحدث عن كذب الخليفي على القاضي.

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وكشف عن رسالة من الخليفي لسعود آل ثاني الكاتب العام للجنة الأولمبية القطرية، يؤكد استعداده لوضع جهود «الجزيرة الرياضية» من أجل تنظيم قطر للمونديال.

كما تضمنت الرسائل شراء «الجزيرة» الرياضية حقوق النقل لبطولة العالم 2017 ولجميع بطولات ألعاب القوى ما بين 2014 و2019.

وكشف الموقع عن رسالة من بابا ماساتا دياك ابن الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى إلى خالد بن خليفة آل ثاني مدير مكتب أمير قطر، يطالب من خلالها بدفع مبلغ 4.5 مليون دولار، و440 ألف دولار نقداً.