الامارات | اخر المستجدات حول مصير "عموري"

شكرا لقرائتكم خبر عن اخر المستجدات حول مصير "عموري" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "الجزيرة" السعودية أن ادارة النادي ستقوم بتجديد عقد لاعب فريق الهلال، الدولي عمر عبدالرحمن "عموري" لمدة موسم جديد خلال الايام القادمة.
وذكرت الصحيفة أن إدارة الهلال اشترطت قبل التجديد مع عموري وصول الكشف الطبي والتأكد من سلامة اللاعب، وأن ذات المصادر تؤكد وصول الكشف صباح اليوم وتوقيع اللاعب مع الهلال سيكون خلال أيام بعقد يمتد لسنة.
وكان اللاعب الدولي انتقل قبل بداية الموسم الماضي لصفوف الفريق السعودي بعقد لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر.
ويترقب الشارع العيناوي خلال الفترة الحالية حسم مصير عودة قائد الفريق مجدداً بعد نهاية عقده مع الفريق السعودي وبعد اكتمال تعافيه من الاصابة التي تعرض لها في الرباط الصليبي.
وينتهي عقد "عموري" مع الهلال السعودي منتصف شهر سبتمبر القادم ليكون بعدها قادر على الانضمام لأي فريق في صفقة انتقال حر.
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