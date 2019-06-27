الامارات | رسمياً.. العين يجدد عقد لاعبه عجب

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. العين يجدد عقد لاعبه عجب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم عبر موقعها الرسمي عن تجديد عقد لاعب الفريق، الدولي محمد عبد الرحمن لأربعة مواسم حتى صيف عام 2023. وجاء التجديد للاعب الشهير بـ"عجب" ليقطع الطريق أمام رحيل اللاعب بعد أن كان فد ارتبط في الفترة الماضية بالانتقال لأحد أندية أبوظبي. يذكر أن شركة نادي العين لكرة القدم كانت قد جددت عقود عدد من اللاعبين يتقدمهم الحارس الدولي خالد عيسى والمدافع بندر الاحبابي. Advertisements ولَم يعرف حتى الآن مصير استمرار بعض اللاعبين المنتهية عقودهم مثل المخضرم ابراهيما دياكي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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