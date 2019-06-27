شكرا لقرائتكم حسم مصير رمضان صبحي خلال 72 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحسم الـ72 ساعة القادمة مصير رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلى سواء بالاستمرار مع الفريق الأحمر أو العودة لناديه هيدرسيفيلد الإنجليزى بعد انتهاء الإعارة.

وتلقى رمضان صبحي اتصالاً من إدارة هيدرسيفيلد ابلغوه فيه بضرورة العودة لأنجلترا يوم 1 يوليو المقبل أي بعد 72 ساعة من الآن، حال عدم الوصول لإتفاق مع الأهلى بخصوص استمراره مع الفريق الأحمر.

Advertisements

وكانت مفاوضات بقاء رمضان صبحى مع الأهلى فى الموسم الجديد قد تعثرت، بعد دخول الإدارة الحمراء فى مفاوضات رسمية مع هيدرسيفيلد الإنجليزى لاستعارة أو شراء الجناح الدولى خلال الفترة المقبلة، بعد عرض الأهلى 750 ألف إسترلينى لاستعارة رمضان صبحى لمدة موسم، فى الوقت الذى كان الأهلى قد استعاره لمدة 6 أشهر مقابل 800 ألف إسترلينى، وهو الأمر الذى أثار اندهاش إدارة هيدرسيفيلد، والتى طلبت الحصول على 2 مليون ونصف إسترلينى لإعارة رمضان لمدة موسم للأهلى، بينما وصل عرض الأهلى الرسمى فى جزئية الشراء النهائى لـ2 مليون و500 ألف إسترلينى، فيما طلبت إدارة هيدرسيفيلد الحصول على 8 ملايين إسترلينى لبيع رمضان صبحى بشكل نهائى، خاصة أنهم اشتروه مقابل 6 ملايين إسترلينى من صفوف ستوك سيتى.