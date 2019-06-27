الداخلية تبحث عن مهاجم ومدافع أفريقيان لدعم الفريق في الانتقالات الصيفية...

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جدة - عمرو شويل يبحث الجهاز الفنى لفريق الداخلية بقيادة ضياء عبد الصمد، تدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد فى دورى القسم الثانى بعد الهبوط هذا الموسم من الدورى الممتاز. وحدد عبد الصمد طلبه فى ضرورة التعاقد مع مدافع ومهاجم أفريقى قوى يستطيعان اللعب فى دورى المظاليم الذى يراه المدير الفنى صعب جدا خاصة فى ظل التواجد فى مجموعة القاهرة التى تضم أكثر من 5 فرق قوية لها تاريخ بالأضواء مثل الترسانة والقناة وشبين والهابطين النجوم وبتروجت. ويقود ضياء عبدالصمد، الداخلية خلفا لعلاء عبد العال الذى قدم استقالته من منصبه فور تأكد هبوط الفريق إلى القسم الثانى.

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