ملف الأربعاء.. استبعاد عمرو وردة من المنتخب.. محرز وتريزيجيه في التشكيل المثالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2019،
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