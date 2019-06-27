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إخطار الكاف يحرم عمرو وردة من المشاركة مع منتخب مصر في أمم أفريقيا

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علمت "الوفد"، من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، أن عمرو وردة لاعب منتخب مصر، لن يتمكن من المشاركة مع الفريق القومي في

المباريات المقبلة من كأس الأمم الأفريقية 2019 رغم وجود اتجاه قوي للتراجع عن استبعاده.

وبحسب المصادر في المنتخب، فإن اتحاد الكرة أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، رسميًا باستبعاد اللاعب من القائمة، وبالتالي فإنه من الصعب إشراك وردة مع الفريق في أمم أفريقيا بعد إخطار الكاف.

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