بالصور.. المصري ينهي تعاقده مع الدولي الليبي مفتاح طقطق

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أتم مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة إيهاب جلال إجراءات التعاقد مع المهاجم الدولي الليبي مفتاح طقطق بعقد يمتد لمدة موسمين إعتباراً من الموسم المقبل 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2021/2020 لتكون تلك الصفقة هي باكورة صفقات المصري للموسم الجديد.
الجدير بالذكر أن المهاجم مفتاح طقطق والبالغ من العمر ثلاثة وعشرين عاماً يشغل مركزي الجناح ورأس الحربة، وقد سبق له اللعب بليبيالنادي النصر والذي حصل معه على الدوري الليبي موسم 2018/2017 ، قبل أن ينتقل لصفوف فريق أهلي طرابلس مطلع الموسم الماضي وقد شارك اللاعب مع منتخب ليبيا للمحليين في بطولة أفريقيا التي أقيمت بالمغرب مطلع عام 2018 وهي البطولة التي نجح خلالها المنتخب الليبي في حصد المركز الرابع.
حيث اختير اللاعب ضمن قائمة تضم أفضل المواهب العربية التي
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