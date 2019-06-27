بالصور.. المصري ينهي تعاقده مع الدولي الليبي مفتاح طقطق

أتم مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة إيهاب جلال إجراءات التعاقد مع المهاجم الدولي الليبي مفتاح طقطق بعقد يمتد لمدة موسمين إعتباراً من الموسم المقبل 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2021/2020 لتكون تلك الصفقة هي باكورة صفقات المصري للموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن المهاجم مفتاح طقطق والبالغ من العمر ثلاثة وعشرين عاماً يشغل مركزي الجناح ورأس الحربة، وقد سبق له اللعب بليبيا

لنادي النصر والذي حصل معه على الدوري الليبي موسم 2018/2017 ، قبل أن ينتقل لصفوف فريق أهلي طرابلس مطلع الموسم الماضي وقد شارك اللاعب مع منتخب ليبيا للمحليين في بطولة أفريقيا التي أقيمت بالمغرب مطلع عام 2018 وهي البطولة التي نجح خلالها المنتخب الليبي في حصد المركز الرابع.

حيث اختير اللاعب ضمن قائمة تضم أفضل المواهب العربية التي

شاركت في تلك البطولة مما دفع عدد كبير من الأندية العربية للتفاوض معه للحصول على توقيعه إلا أن اللاعب فضل الانضمام للنسور الخضر نظراً للجماهيرية الهائلة التي يتمتع بها المصري وكذا للتدريب تحت قيادة الكابتن ايهاب جلال والذي سبق له تدريب اللاعب خلال الفترة التي قاد فيها الكابتن ايهاب جلال فريق أهلي طرابلس وهو الأمر الذي دفع بلجنة التعاقدات بالنادي المصري والتي تضم الأستاذ محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية والأستاذ أحمد شملة عضو المجلس لسرعة التعاقد مع اللاعب تلبيةً لرغبة الجهاز الفني بالمصري بقيادة الكابتن ايهاب جلال.