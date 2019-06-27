اونلاين | هل يكون نجم ريال مدريد بديل ديبالا في يوفنتوس؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يكون نجم ريال مدريد بديل ديبالا في يوفنتوس؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إيطالية إسبانية أن يوفنتوس الإيطالي ما زال يسعى لضم الإسباني إيسكو نجم ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكشفت صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية أن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع إيسكو نجم ريال مدريد هذا الصيف لتدعيم صفوف السيدة العجوز.



كما أفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن الملكي يطمح في الحصول على 80 مليون يورو لبيع إيسكو في الميركاتو الصيفي الحالي.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن انضمام إيسكو إلى يوفنتوس سيطيح بالأرجنتيني باولو ديبالا خارج النادي في الصيف الجاري.