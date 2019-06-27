رياضة | نجم برشلونة يقترب من الانتقال إلى فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يقترب من الانتقال إلى فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن رافينيا ألكانتارا نجم وسط برشلونة يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن رافينيا يسعى للرحيل إلى فالنسيا في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن فالنسيا متردد في الموافقة على مطالب برشلونة بالتخلي عن رافينيا، حيث أن البرسا يريد الحصول على 15 مليون يورو مقابل بيع رافينيا هذا الصيف.

يذكر أن رافينيا ألكانتارا ذو ال 26 عاماً عاد مؤخرًا من إصابة جعلته يغيب لفترة طويلة عن الملاعب ويآمل في إستعادة مستواه في أقرب وقت ممكن.