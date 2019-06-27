رياضة | اتحاد جدة ينسحب من صفقة فيتشو

أشارت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي قد صرفت النظر عن التعاقد مع لاعب خط الوسط البرازيلي فيتشو، بعد أن تمكنت الإدارة برئاسة أنمار الحائلي من إقناع المدير الفني للفريق خوسيه سييرا.

حيث ذكرت صحيفة”TERRA” البرازيلية، أن ناظي الإتحاد يبحث عن لاعب خط وسط مميز لتعويض لاعب الفرسق الحالي فيلانويفا نظرا لرحيل اللاعب المحتمل في الموسم القادم ، حيث ذكرت التقارير إلى أن النادي يرغب في التعاقد مع لاعب سانتوس البرازيلي إيماليانو فييكو.

جديرا بالذكر أن صفقة فيتشو قبلت بإعتراضات الجماهير الإتحاد خوفا من فشل اللاعب المحتمل نظرا لفشله في جميع تجاربه السابقة، كما أنه ام يقنع مدب سانتوس الحالي خورخي سامباولي.