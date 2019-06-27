شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقع في المجموعة الثالثة لمونديال «ناشئي الطائرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جرت قرعة كأس العالم للكرة الطائرة، مساء الأربعاء، في ضاحية قمرت التونسية، التي ستحتضنها تونس خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس المقبل.

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وضمت المجموعة الأولى كلا من تونس والبرازيل وكوبا والصين تايبيه وروسيا البيضاء، فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من وتضم إيران والتشيك وإيطاليا ونيجيريا وبلغاريا.

فيما تضم المجموعة الثالثة كلا من مصر واليابان والأرجنتين وألمانيا والمكسيك، والمجموعة الرابعة روسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكولومبيا والدومينيك.

أشرف على حفل القرعة عمرو علواني، رئيس الاتحاد الأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، إلى جانب المنصف شلغاف، المدير العام للرياضة والدكتور فراس الفالح، رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة.