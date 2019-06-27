شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل العكايشي لـ«الخليج 365»: القضية في طريقها للحل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) @meiss20

أكد أنيس بن ميم وكيل أعمال اللاعب التونسي أحمد العكايشي، رداً على سؤال "الخليج 365"، أن القضية المرفوعة من اللاعب على نادي الاتحاد في طريقها للحل في غضون الأيام القليلة القادمة، وقطع بن ميم الطريق على الشائعات المترددة حول تلقي نادي الاتحاد عقوبة رياضة كالحرمان من التسجيل وهو ما أوضحه القانوني أحمد الأمير في حسابه في «تويتر»، أن العقوبة لن تتعدى الغرامة المالية على المدة المتبقية من عقد اللاعب مع نادي الاتحاد والمقدرة بموسم رياضي وتعويض عن العقد إضافة إلى غرامة مالية نتيجة التأخير.

وبرر وكيل اللاعب أنيس بن ميم لـ«الخليج 365» مواقف اللاعب تجاه ناديه بسوء معاملة الإدارة السابقة - على حد وصفه - خصوصاً أنها رفضت عرضا من الكويت الكويتي قبل تأزم العلاقة بين الطرفين بلغت قيمته 2.5 مليون يورو، علاوة على ذلك قدمت عرضين من ناديي الإمارات الإماراتي والوحدة السعودي رفضهما اللاعب لعدم نيته خوض تجربة احترافية معهما، مفضلاً استكمال عقده مع العميد.

وكشفت "الخليج 365" في وقت سابق قيمة عقد اللاعب والامتيازات التي منحت له ولفريقه السابق النجم الساحلي التونسي، متضمناً بنوداً خيالية، إذ كلف امتلاك بطاقته الدولية لـ3 سنوات مبلغ 8 ملايين و700 ألف ريال، أي ما يعادل مليوني يورو، بجانب 20 مليون ريال تدفع للاعب خلال 3 مواسم بواقع 6 ملايين و500 ألف ريال عن كل عام، ليصل إجمالي الصفقة نحو 29 مليون ريال بخلاف السكن والسيارة، علاوة على ذلك احتوى العقد على امتيازات لنادي النجم الساحلي تشمل 15% من مبلغ الريع في حال انتقال اللاعب إلى فريق آخر مع التكفل بمصاريف وإقامة وتنقل 40 فرداً من النجم الرياضي الساحلي بما في ذلك قيمة تذاكر الطائرة لإقامة مباراة ودية بين الناديين خلال 2017، ومبلغ 250 ألف يورو لنادي النجم الساحلي في حال حصول نادي الاتحاد على بطولة دوري أبطال آسيا طيلة تعاقد العكايشي، على أن يشارك اللاعب على الأقل في مباراة واحدة في هذه المسابقة المعنية بالتتويج، كما اشترطت على إدارة الراحل أحمد مسعود دفع 500 ألف يورو في حال تأخير تحويل الدفعات بعد 7 أيام من موعدها، بواقع 100 ألف يورو عن كل دفعة.