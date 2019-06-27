شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يذكر السعوديين بكأس العالم 89 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

قال مدير منتخب الناشئين السابق عبدالله جاسم إن تغريدة حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حول إنجاز المنتخب السعودي لفئة الناشئين، بحصوله على لقب كأس العالم تحت 17 عاماً، هو رد صريح وقوي لجميع من شكك في تحقيق هذا اللقب الغالي على قلوبنا جميعاً كسعوديين.

وغرد الحساب الرسمي لـ«فيفا» على موقع «تويتر»، «في مثل هذا اليوم حقق المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لقب كأس العالم بفوزه على أسكتلندا 5-4 في ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 2-2»، كما غرد الحساب الرسمي لـ«فيفا» باللغة العربية، «المنتخب السعودي توج بلقب بطولة كأس العالم تحت 17 سنة التي أقيمت في أسكتلندا في مثل هذا اليوم منذ 30 سنة (1989)».

وأكد عبدالله جاسم لـ«الخليج 365»: إن تحقيق كأس العالم للناشئين عام 1989، جاء بفضل الله أولاً ثم بدعم الحكومة الرشيدة التي أولت القطاع الرياضي والشبابي جل اهتمامها، ولا أنسى أمير الشباب والرياضة وأحد أبرز الداعمين لنا في تحقيق هذا الإنجاز صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد رحمه الله، الذي قدم لنا الشيء الكثير آنذاك، وكان على تواصل دائم معنا قبل خوض منافسات كأس العالم في أسكتلندا، وكذلك أثناء مشاركة المنتخب إذ كان يتواصل معنا بشكل يومي للاطمئنان على جميع الأمور المتعلقة بالبعثة، وتذليل كافة الصعاب التي تواجهنا، والحمد لله استطعنا تحقيق هذا الإنجاز وجلب كأس العالم لأرض المملكة الغالية على قلوبنا جميعاً.