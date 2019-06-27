شكرا لقرائتكم خبر عن من جديد .. «فورمولا إي» في الدرعيّة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تشهد منطقة الدرعية التاريخية يومي 22- 23 نوفمبر القادم، انطلاق الموسم الجديد لسباقات «فورمولا إي» لموسم 2019، بتدشين سباقين ضمن جولة « السعودية » فورمولا إي 2019، بعد النجاح الباهر الذي شهده السباق العام الماضي الذي أقيم للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وسيشهد سباقا «أي بي بي»، و«إف آي أي» فورمولا إي، مزيداً من التنافس، من خلال أول مشاركة لكل من بورش ومرسيدس، ما سيزيد عدد السيارات المتسابقة، إضافة إلى ذلك تستعد الدرعية لاستقبال المزيد من السياح الدوليين، إذ ينتظر أن يفوق عددهم الحضور السابق في العام الماضي الذي وصل إلى ما يقارب الـ 60 ألفاً من السياح من مختلف بلدان العالم، وسط استعدادات كبرى لإقامة مهرجان ضخم يتضمن عدداً من الفعاليات الثقافية والموسيقية والتراثية.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن «استضافة فورمولا إي» كانت لحظة فاصلة في تاريخ المملكة، ومحطة تابعها عشرات الآلاف مباشرة من شتى بقاع العالم.

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وقال: «لقد منح سباق «السعودية فورمولا إي 2018» المتعة للجمهور والعائلات السعودية؛ نظراً لما حفل به من تنافس رياضي وفعاليات ترفيهية مشوقة، وبفضل رؤية المملكة 2030 الطموحة، أتيح لهذا الحلم أن يتحول إلى واقع من خلال أكبر تظاهرة رياضية وثقافية وموسيقية وترفيهية تشهدها المملكة على الإطلاق، ونتطلع هذا العام إلى إطلاق موسم أكبر وأكثر تنافساً لرياضة السيارات الحماسية، كما نستعد للترحيب بجمهور دولي أضخم في ربوع المملكة وتحقيق إنجاز آخر يرسخ في أذهان الجميع». من جهته، أوضح رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان الفيصل، أنه في العام 2018، أثبت المضمار نفسه كمكان عالمي المستوى لرياضة السيارات المثيرة هذه، وقد أثنى عليه المتسابقون بوصفه أحد أفضل المضامير التي اختبروها.

وبين بقوله: «جولة هذا العام ستشهد انضمام المزيد من الفرق إلى بطولة فورمولا إي، وذلك مع دخول بورش ومرسيدس إلى الميدان، كما أن الدرعية كانت في العام الماضي منصة إطلاق لسيارات الجيل الثاني، والابتكار المثير الذي يتمثل في «منطقة الهجوم»، أمّا جولة هذا العام، فستكون الأولى التي تتوفر فيها للسائقين طاقة إضافية تبلغ 10 كيلو واط عند استخدامهم نمط الهجوم، حيث ترتفع الطاقة من 225 إلى 235 كيلو وات، إضافة إلى وجود سباقين بدلاً من سباق واحد، بمجموع 24 سيارة متنافسة».

إثارة وترفيه وفنون عالمية

أبدى كارلو بوتاغي، رئيس CBX التنفيذي، تفاؤله بنجاح السباق الثاني في المملكة. وقال: «سباق الدرعية أول سباق سيارات كهربائية ينظم في الشارع، وأول مرة يحصل فيه الزائرون من خارج المملكة على تأشيرات سياحية لحضور الحدث، وما تم تحقيقه لإحضار سباق فورمولا إي الأول إلى المملكة كان مذهلًا بمختلف المعايير، وسيستفيد سباق هذا العام 2019 من ذلك النجاح لتقديم عطلة نهاية أسبوع مليئة بالإثارة والترفيه والفنون العالمية لإمتاع الجمهور». يذكر أن سباق «السعودية فورمولا إي 2019» يأتي تفعيلاً للشراكة التي تجمع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، و «أي بي بي» و «إف آي أي» فورمولا إي، التي تستمر لتسعة أعوام بمشاركة الشركة المروجة، إذ يمكن للجماهير الرياضية من السياح من خارج الوطن الحضور والتقديم على تأشيرة سياحية لمدة 30 يوما عبر منصة «شارك» الإلكترونية بكل يسر وسهولة؛ ما يساهم في زيادة عدد سياح المملكة والراغبين في حضور هذا الحدث العالمي الكبير.