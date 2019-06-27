«الخضر» في اختبار الصدارة

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جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة) @naeemtamimalhac بعد تحقيقه فوزا مهما على كينيا يواجه منتخب الجزائر في ثاني لقاءاته بدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية امتحانا صعبا عندما يواجه نظيره السنغالي مساء اليوم (الخميس)، إذ سيحرص أشبال جمال بلماضي لتحقيق انتصار ثاني ليحجز من خلاله مقعدا بدور الـ١٦. وكانت عناصر الخضر قد أجرت حصة تدريبية عادية على ملعب بترو سبورت بحضور جميع اللاعبين بمن فيهم المهاجم يوسف بلايلي الذي تعافى من الآلام التي كان يشعر بها وبات جاهزا للمشاركة في قمة السنغال. وأهم ما ميز الحصة التدريبية التي كانت مفتوحة للأنصار ورجال الإعلام لمدة 15 دقيقة، المعنويات المرتفعة لزملاء القائد رياض محرز، المنتشين بالبداية المثالية والفوز المسجل ضد كينيا في أول جولة. وتنتظر الخضر مباراة في غاية الأهمية ضد السنغال، إذ تطمح كتيبة بلماضي لتحقيق الفوز وضمان التأهل للدور الثاني، رغم صعوبة المأمورية ضد «أسود التيرانغا» الفائزة بأول لقاء ضد تنزانيا بهدفين نظيفين. وفِي اللقاء الثاني بذات المجموعة يلتقي الجريحان كينيا وتنزانيا في مباراة يسعى كل منتخب لتسجيل فوز قد يساعد أحدهما بالتأهل كصاحب أفضل مركز ثالث. ويسبق لقاءي هذه المجموعة مباراة لصالح المجموعة الثانية التي تضم نيجيريا وغينيا يلتقي فيها منتخب مدغشقر صاحب النقطة ببورندي الخاسر في لقاء الافتتاح، إذ يسعى مدغشقر لتسجيل فوز يضع من خلاله قدما بدور ١٦، فيما يأمل المنتخب البورندي تجاوز عثرة البداية وتحقيق فوز يعيده لأجواء البطولة. وكان حامل اللقب المنتخب الكاميروني قد افتتح مبارياته في طريق حفاظه على البطولة بالفوز على منتخب غينيا بيساو بهدفين نظيفين، فيما خطف بنين نقطة ثمينة من منتخب غانا عندما تعادل معه بهدفين لمثلهما في أولى مبارياتهما بالبطولة.

بعد تحقيقه فوزا مهما على كينيا يواجه منتخب الجزائر في ثاني لقاءاته بدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية امتحانا صعبا عندما يواجه نظيره السنغالي مساء اليوم (الخميس)، إذ سيحرص أشبال جمال بلماضي لتحقيق انتصار ثاني ليحجز من خلاله مقعدا بدور الـ١٦. وكانت عناصر الخضر قد أجرت حصة تدريبية عادية على ملعب بترو سبورت بحضور جميع اللاعبين بمن فيهم المهاجم يوسف بلايلي الذي تعافى من الآلام التي كان يشعر بها وبات جاهزا للمشاركة في قمة السنغال. وأهم ما ميز الحصة التدريبية التي كانت مفتوحة للأنصار ورجال الإعلام لمدة 15 دقيقة، المعنويات المرتفعة لزملاء القائد رياض محرز، المنتشين بالبداية المثالية والفوز المسجل ضد كينيا في أول جولة. وتنتظر الخضر مباراة في غاية الأهمية ضد السنغال، إذ تطمح كتيبة بلماضي لتحقيق الفوز وضمان التأهل للدور الثاني، رغم صعوبة المأمورية ضد «أسود التيرانغا» الفائزة بأول لقاء ضد تنزانيا بهدفين نظيفين. وفِي اللقاء الثاني بذات المجموعة يلتقي الجريحان كينيا وتنزانيا في مباراة يسعى كل منتخب لتسجيل فوز قد يساعد أحدهما بالتأهل كصاحب أفضل مركز ثالث. ويسبق لقاءي هذه المجموعة مباراة لصالح المجموعة الثانية التي تضم نيجيريا وغينيا يلتقي فيها منتخب مدغشقر صاحب النقطة ببورندي الخاسر في لقاء الافتتاح، إذ يسعى مدغشقر لتسجيل فوز يضع من خلاله قدما بدور ١٦، فيما يأمل المنتخب البورندي تجاوز عثرة البداية وتحقيق فوز يعيده لأجواء البطولة. وكان حامل اللقب المنتخب الكاميروني قد افتتح مبارياته في طريق حفاظه على البطولة بالفوز على منتخب غينيا بيساو بهدفين نظيفين، فيما خطف بنين نقطة ثمينة من منتخب غانا عندما تعادل معه بهدفين لمثلهما في أولى مبارياتهما بالبطولة.

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