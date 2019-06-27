شكرا لقرائتكم بتروجت يبحث عن لاعبين بالقسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث مسئولو بتروجت عن لاعبين بالقسم الثانى لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة فى ظل سياسة مجلس الإدارة على دعم الفريق للعودة من جديد لدورى الأضواء . كان بتروجت قد هبط للقسم الثانى الموسم الحالى بعدما احتل المركز السادس عشر بجدول الدورى برصيد 35 نقطة . يذكر أن فريق بتروجت استغنى عن 14 لاعبا بناء على تقرير محمد عودة المدير الفنى للفريق الذى رحب بالتعاقد مع لاعبين جدد .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بتروجت يبحث عن لاعبين بالقسم الثانى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.