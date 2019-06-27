شكرا لقرائتكم مختار مختار يستبعد إقامة معسكر الانتاج الحربي في شرم الشيخ.. تعرف على السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى، على إستبعاد شرم الشيخ من حسابات إقامة معسكر الاعداد للموسم الجديد هناك بسبب ارتفاع درجة الحرارة فيها فى ذلك التوقيت.

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".