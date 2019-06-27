شكرا لقرائتكم الأهلي يخوض مرانه اليوم على فترتين استعدادا لقاء الزمالك والذئاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الأهلى، مرانه اليوم ، الخميس، على فترتين صباحاً ومساءً للمرة الأولى منذ استئناف التدريبات السبت الماضي.

وكان الاهلي قد بدأ السبت الماضي الاستعداد لمباراتي المقاولون والزمالك يوم 26 و30 يوليو المقبل في الدوري ثم مباراة بيراميدز في كأس مصر علماً بأن الفريق سيُسافر إلى أسبانيا يوم 5 يوليو المقبل لخوض معسكر إعدادي إستعداداً للموسم الجديد.

وتدرب الاهلي الايام الماضية على فترة واحدة وسيتدرب على فترتين اليوم على أن يحصل على راحة من التدريبات غداً الجمعة ويعاود استئناف التدريبات يوم السبت المقبل.