شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم تركي آل الشيخ خلال رئاسته للاتحاد العربي لكرة القدم؟ والان مع التفاصيل

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم بعد عام ونصف تقريبًا كانت كفيلة بوجود بصمة واضحة في الكرة القدم العربية .

وتم تنصيب المستشار بالتزكية بالتحديد يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2017، حين كان يشغل وقتها رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية، جاء خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العربي لكرة القدم في حضور كل أعضائها، والذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.

منذ تولية رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم رسميًا، بدأ آل الشيخ في جولات مكوكية من أجل العمل على إعادة بطولات الكرة العربية للحياة من جديد سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات.

عودة الروح للبطولة العربية

الأمر في البداية استغرق بعض الوقت من أجل العمل على إيجاد شكل جديد وقوي بالبطولة بمشاركة جميع الفريق الكبرى وعدم اعتذار أي فريق، حتى تكتسب البطولة رونقًا خاصًا بها، ليؤكد آل الشيخ على الدوري الذي قدمه.

وبالفعل كان لتركي ما أراد، وأقيمت النسخة الثامنة والعشرين من مسابقة الأندية العربية بمسماها الجديد "كأس العرب للأندية الأبطال" بتنظيم الاتحاد العربي لكرة القدم، وشارك في هذه النسخة 32 فريقًا من اتحادين قاريين وتبتدأ بدورين تمهيديين على شكل مجموعات يقام في شهر مايو 2018 لتأهيل فريقين ينضمان إلى ثلاثين فريقا للمشاركة في دور الاثنين والثلاثين الذي يقام بطريقة الذهاب والإياب حتى المقابلة النهائية في أبريل 2019. وأقيمت القرعة يوم 24 أبريل 2018.

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وأقيمت البطولة بنظام خروج المغلوب حتى النهائي، ليحصد النجم الرياضي الساحلي التونسي اللقب على حساب الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية ليكون البطل تونسي للموسم الثاني على التوالي.

تكريم القادة

في بادرة هى الأولى من نوعها، أعلن المستشار تركي بصفته رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم، بإطلاق اسم "كأس زايد" على بطولة كأس العرب للأندية الأبطال المقامة حالياً، وذلك بالتزامن مع احتفالات «"عام زايد"، حيث تُعد النسخة الماضية هي الأكبر والأقوى على الإطلاق على صعيد الأندية المشاركة والجوائز المالية الضخمة المقدمة فيها.

الأمر نفسه كرره آل الشيخ قبل رحيله وبالتحديد في أبريل الماضي، حينما إطلاق النسخة الثانية من البطولة العربية للأندية الأبطال العام المقبل تحت مسمى الملك محمد السادس، ملك المغرب على أن يقام النهائي في العاصمة المغربية الرباط.

دوره في عودة الحياة الرياضية لدولة الكويت

ساهم آل الشيخ بجهودة في إعادة الرياضة الكويتية من جديد وأعتمادها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ورفع العقوبات الموقعة عليها ليحصد بعدها جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي عام 2018.