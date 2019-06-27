شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. مارتنز تقود هولندا إلى دور الثمانية بكأس العالم للسيدات والان مع التفاصيل

تأهلت هولندا لدور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم للسيدات لأول مرة، بعد أن سجلت ليكي مارتنز هدفاً من ركلة جزاء في الرمق الأخير خلال الفوز 2-1 على اليابان الثلاثاء.

ووضعت مارتنز هولندا في المقدمة في الدقيقة 17 وتعادلت يوي هاسيغاوا قبل انتهاء الشوط الأول، لكن المهاجمة منحت الفوز لبطلة أوروبا من علامة الجزاء في آخر دقيقة باللقاء.

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وهيمنت اليابان، التي سددت في إطار المرمى مرتين، في الشوط الثاني لكنها افتقدت الدقة في اللمسة الأخيرة.

وستلعب هولندا، التي تشارك في كأس العالم للسيدات للمرة الثانية، مع إيطاليا السبت، بعد أن فاز الفريق الأزرق 2-0 على الصين في وقت سابق.

وضمن فوز هولندا وصول سبعة منتخبات أوروبية إلى دور الثمانية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة حاملة اللقب.