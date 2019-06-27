شكرا لقرائتكم خبر عن الكأس الذهبية: هندوراس تسحق السلفادور وتخرجها من البطولة والان مع التفاصيل

فازت هندوراس 4-0 على السلفادور في الكأس الذهبية لكرة القدم في لوس أنجليس، وهي نتيجة ساعدت كوراساو المغمورة على بلوغ دور ربع النهائي.

أحرزت هندوراس ثلاثة أهداف في غضون 16 دقيقة، لتحصل على أول ثلاث نقاط في البطولة، في آخر مباراة بالمجموعة الثالثة.

ودخلت السلفادور المباراة وهي بحاجة للفوز لصدارة المجموعة، أو التعادل لضمان التأهل إلى دور ربع النهائي.

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لكنها تأخرت في الدقيقة 59، عندما هز خورخي ألفاريز الشباك بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء.

وبعد ذلك بـ6 دقائق ضاعف روبيليو كاستييو الفارق بعد تمريرة من لويس غاريدو.

وأنهى برايان أكوستا آمال السلفادور عندما جعل النتيجة 3-0 في الدقيقة 75، بعد تمريرة متقنة من المدافع ماينور فيغيروا.

وأكمل إميليو إيزاغيري الأهداف في الدقيقة 90.