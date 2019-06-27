شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة لاعب مكسيكي تسبب بحادث مميت والان مع التفاصيل

سيبقى لاعب منتخب المكسيك للشباب، جواو مالك، قيد الاحتجاز لستة أشهر، بعد اتهامه بجريمة قتل، لتسببه بحادث سير أدى إلى مقتل شاب وفتاة حديثي الزواج.

رفض قاض في غوادالاخارا مسقط رأس المهاجم الإفراج بكفالة عن مالك الذي يحمل ألوان رديف فريق إشبيلية الإسباني، معتبراً أنه يشكل خطراً.

ويقول المحققون أن مالك (20 عاماً) كان يقود بسرعة تحت تأثير الكحول، عندما صدمت سيارته فورد ماستنغ سيارة صغيرة في غوادالاخارا، ما أدى إلى مقتل شخصين بداخلها.

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وتزوج الضحيتان، أليخاندرو كاسترو (33 عاماً)، وفرناندا بينيا (26 عاماً)، قبلها بيوم، وكانا في طريقهما لتنظيم احتفال خاص بالزفاف في وقت لاحق من النهار.

وقالت قريبة كاسترو، هايديي مارتينيز: "كانا على بعد مبنيين من بيتهما عندما وقع الحادث".

وأظهرت مشاهد فيديو سيارة مالك تجتاح بسرعة عالية سيارة الضحيتين وتصدمها في عامود إنارة وشجر في وسط الطريق.

ومالك هو نجل لاعب كرة القدم الفرنسي، الكاميروني المعتزل جان كلود.