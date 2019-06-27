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أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء

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تلتقي نيجيريا مع غينيا، وأوغندا مع زيمبابوي، ومصر مع جمهورية الكونغو، في كأس أمم أفريقيا 2019.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأربعاء 26 يونيو (حزيران):

كأس أمم أفريقيا 2019 

 18:30 نيجيريا  ×  غينيا

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 21:00  أوغندا ×  زيمبابوي

 00:00 مصر  ×  جمهورية الكونغو 

 دوري أبطال آسيا

 14:00 تشونبوك  ×  شنغهاي 

 15:00 أولسان  ×  أوراوا ريد دياموندز 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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