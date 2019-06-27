شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل
تلتقي نيجيريا مع غينيا، وأوغندا مع زيمبابوي، ومصر مع جمهورية الكونغو، في كأس أمم أفريقيا 2019.
وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأربعاء 26 يونيو (حزيران):
كأس أمم أفريقيا 2019
18:30 نيجيريا × غينيا
21:00 أوغندا × زيمبابوي
00:00 مصر × جمهورية الكونغو
دوري أبطال آسيا
14:00 تشونبوك × شنغهاي
15:00 أولسان × أوراوا ريد دياموندز
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