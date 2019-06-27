شكرا لقرائتكم خبر عن الإماراتي راشد الظاهري على منصة التتويج في بطولة لوناتو للكارتينغ والان مع التفاصيل

حقق النجم الإماراتي المحترف بسباقات الكارتينغ، راشد الظاهري، المركز الثالث على حلبة "سركيتو ساوث غاردا كارتينغ" الإيطالية، حيث يحتل الآن المركز الثاني في بطولة "WSK Euro Series"، متنافساً مع 96 سائقاً في فئته، بين 300 سائق من كل الفئات، بانتظار حسم البطولة الأسبوع المقبل في أدريا في إيطاليا.

تم تحديد السباق الأخير من البطولة عند منتصف نهاية الأسبوع المقبل، وهو ما يعتبر تجربة جديدة لراشد.

جرت البطولة في أجواء تنافسية جداً، وتحت درجات حرارة عالية، مما شكل تحديات كبيرة على المتسابقين، واستطاع البطل الإماراتي الموهوب الحفاظ على المركز الثاني معظم مجريات السباق، ولكن لسوء الحظ تعرضت مركبته لاحتكاكات مع بعض المتسابقين أخرجتها عن مسارها الطبيعي، ليتراجع للمركز الثالث في البداية.

ومع محاولة للعودة للسباق استطاعت باقي المركبات من تجاوزه ليبقى متأخراً في المركز التاسع، ولكن ذلك لم يحبط من عزيمة راشد حيث أظهر في تلك اللحظة شخصية البطل، وخاض تحدي كبير للعودة إلى مركز متقدم.

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وأعتقد الجميع أن الأمر سيكون صعباً للغاية، ولكن البطل الإماراتي أثبت للجميع قدرته على تخطي الأزمات، واستطاع العودة من بعيد متجاوزاً جميع المتسابقين ليحتل المركز الثاني مرة أخرى وسط تصفيق حار من مشجعيه.

ومن المعوقات التي واجهت راشد في هذا السباق، هو محرك سيارته الذي لم يصل ذروته خلال الجولة الأخيرة، مما جعل المركزين الأول والثاني يمثلان تحدياً حقيقياً، ومع ذلك واصل الظاهري الضغط حتى النهاية، فحقق المركز الثالث مقلصاً الفجوة بينه وبين صاحب المركز الأول إلى أقل من 20 نقطة، مما يعني أن الفرصة مازالت متاحة للبطل الإماراتي للتتويج بكأس البطولة الأسبوع المقبل.

وفي حديثه لوسائل الإعلام قال راشد الظاهري: "واجهت بعض التحديات الصعبة ولكني أعلم أنه من المهم مواصلة المحاولة مهما كانت الظروف، أنا سعيد لأنني حققت أفضل ما يمكن تحقيقه في مثل هذه الظروف واستطعت اكتساب نقاطاً هامة، ستساعدني في إكمال المهمة التي جئت من أجلها، آمل أن أتمكن الآن من المواصلة وأن يكون الحظ حليفي هذه المرة".

وأضاف: "أود أن أشكر فريق بارولين ريسينغ كارت وفريق محركات سيموني مان على مساعدتي وتشجيعي، كما أقدم خالص امتناني لمدربي الذي كان له الفضل الأعظم في هذا الإنجاز، لأنه أكسبني جميع المهارات التي ساعدتني في الموقف الذي تعرضت له في هذا السباق".