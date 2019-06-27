شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يخوض ودية أمام القناة استعداداً لمواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخوض فريق الاسماعيلى مساء اليوم الخميس مباراة ودية مع نظيره القناة على ملعب الاخير استعداداً لمواجهة الزمالك .
يسعى الجهاز الفنى للاسماعيلى خلال الودية لتجربة ناشئين جدد سيتم الاعتماد على جهودهم ضمن صفوف الفريق الأول بشكل تدريجيى فى الفترة المقبلة .
ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.
يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.
يفاضل الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار بين الاسماعيلية أو الاسكندرية لإقامة معسكر الاعداد للموسم الجديد
كانت هذه تفاصيل خبر الاسماعيلي يخوض ودية أمام القناة استعداداً لمواجهة الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.