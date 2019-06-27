شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يخوض ودية أمام القناة استعداداً لمواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الاسماعيلى مساء اليوم الخميس مباراة ودية مع نظيره القناة على ملعب الاخير استعداداً لمواجهة الزمالك .

يسعى الجهاز الفنى للاسماعيلى خلال الودية لتجربة ناشئين جدد سيتم الاعتماد على جهودهم ضمن صفوف الفريق الأول بشكل تدريجيى فى الفترة المقبلة .

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.

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يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.

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