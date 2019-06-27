شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يخاطب وادي دجلة لضم "اوسه" فى الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاطب مسئولى نادى الاتحاد السكندرى، نظرائهم فى وادى دجلة، من أجل ضم محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الدجلاوى، خلال فترة الانتقالات الصيفية. ولجأ مسئولى زعيم الثغر لإرسال رسالة عبر "الواتس آب" لنظرائهم بدجلة يطلبون خلالها فتح باب المفاوضات حول ضم "أوسة"، خاصة وأن الحارس قام بتجديد تعاقده مع دجلة لمدة موسم مقبل. Advertisements يذكر أن اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، تمسك باستمرار عبد المنصف، كشرط لتجديد عقده هو الآخر، خاصة أن الحارس قدم أداء جيدًا مع الفريق الدجلاوى فى الموسم المنقضى، وساهم فى تطبيق خطة المدير الفنى التى تعتمد على بناء الهجمة من الخلف.

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