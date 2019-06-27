شكرا لقرائتكم المدير الفنى لأسوان يبحث عن حراس مرمى بأندية الدورى لدعم الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يراقب مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان عدد من حراس مرمى أندية الدورى على أمل التعاقد مع أحد الحراس ويشترط أن يكون خبرة وصاحب تاريخ كبير فى الدورى الممتاز .
ورغم وجود حارسين على مستوى جيد مع الفريق ، إلا أن مجدى عبد العاطى يرغب فى وجود حارس خبرة مع زهرة الجنوب خلال مباريات الموسم المقبل .
كان أسوان قد تعاقد مع بعض عناصر من أندية الدورى مثل جلال العقدة ظهير أيسر بتروجت ، ونصر رمضان مدافع وسط المقاصة، ومازال البحث جاريا عن لاعبين على مستوى عالى لتدعيم صفوف الفريق .
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