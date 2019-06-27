محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2019.
صلاح: نحتاج إلى الإيمان بالفرصة الثانية.. والنساء لهن كل الاحترام
شوبير: المنتخب يجتمع من أجل وردة.. هل يتم الاكتفاء باستبعاده مباراة واحدة؟
بالفيديو|في أول ظهور بعد الاستبعاد .. وردة يقر بالخطأ ويعتذر
لهيطة: لاعبو مصر ظهروا بشكل جيد رغم الضغط.. ونشكر الجماهير على الدعم
أجيري يتحدث عن.. استبعاد وردة.. انخفاض الأداء.. والدفع بوجوه جديدة
هاني رمزي: التأهل لثمن النهائي أمر طبيعي
وليد سليمان: حققنا المطلوب بالصعود.. والأداء سيتحسن بتوالي المباريات
"واحد مننا".. كيف دعم أحمد المحمدي عمرو وردة؟
طارق ذياب: السعيد لا يصلح كصانع ألعاب
وائل جمعة يفتح النار على أجيري: "يعتمد على 4 لاعبين فقط"
تريزيجيه: لا يهم من نواجه في دور الـ16.. نحن هنا من أجل التتويج
فاروق جعفر: "نعيش طفرة رياضية غير مسبوقة.. وأنا ما باطبلش"
ديسابر يرفض التعقيب على مفاوضات الأهلي.. ويشيد بلاعبي أوغندا
بيليات لـ"الخليج 365": لن أعلق على مفاوضات الأهلي.. وأتمنى تعادل مصر والكونغو
إيتو يوضح.. تأثير تعادل أوغندا وزيمبابوي على مصر
طبيب المغرب يوضح.. إصابة بوطيب وموقفه أمام كوت ديفوار
خاص.. أول تعليق من وردة بعد قرار استبعاده من المنتخب
أول تعليق من الفتاة المكسيكية التى تسببت فى استبعاد عمرو وردة من المنتخب
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الأربعاء.. اعتذار عمرو وردة ودعم صلاح ولاعبي المنتخب له.. واجتماع لعودته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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