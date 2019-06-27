حجازي يوجه رسالة لوردة.. ويصرح: أتمنى من الجماهير قبول اعتذاره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ساند أحمد حجازي، لاعب المنتخب المصري المحترف في صفوف ويست بروميتش الإنجليزي نظيره عمرو وردة بصفوف المنتخب الوطني المحترف بنادي أتروميتوس اليوناني بعد أزمته الأخلاقية مؤخرًا.

وكانت عارضة أزياء مكسيكية تدعى "جيوفانا فال" نشرت في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأربعاء مقطع فيديو لعمرو وردة، قالت إنه كان في فترة سابقة احتوى على تجاوزات أخلاقية من نجم منتخب مصر.

وفي هذا السياق غرد أحمد حجازي، على حسابه بموقع تويتر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس:"التعلم من الخطأ وعدم تكراره شيء جيد والمسامحة فيه و إعطاء فرصه ثانيه شيء عظيم".

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وأتم حجازي تغريدته بتويجه نصيحة لوردة ورسالة للجماهير جاءت:"‏أتمنى من عمرو التعلم من هذا الخطأ وأتمنى من الناس ألا تقسو عليه و قبول اعتذاره".

وكان هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري قد أصدر قرارًا بعد التشاور مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري باستبعاد وردة من المنتخب لأسباب أخلاقية.

وعلى أثر ذلك لم يتواجد عمرو وردة في قائمة المنتخب الوطني التي خاضت مباراة أمس أمام الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية قبل أن يخرج وردة عبر مقطع فيديو يعتذر عما نشرته عارضة الأزياء المكسيكية.