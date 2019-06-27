بالفيديو|في أول ظهور بعد الاستبعاد .. وردة يقر بالخطأ ويعتذر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

اعتذر اللاعب عمرو وردة، من جماهيره ومحبيه على ما نُشر له خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أزمة أخلاقية له

وكانت عارضة أزياء مكسيكية تدعى "جيوفانا فال" نشرت في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأربعاء مقطع فيديو لعمرو وردة، قالت إنه كان في فترة سابقة احتوى على تجاوزات أخلاقية من نجم منتخب مصر.

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وهو ما دفع منتخب مصر للإعلان عن استبعاد اللاعب من قائمته المشاركة في كأس الأمم الأفريقية ولكن وردة لاقى دعمًا من زملائهم خلال مباراتهم أمس أمام الكونغو الديمقراطية خلال الجولة الثانية.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس نشر عمرو وردة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جاء حديثه كالتالي:" أعتذر لأسرتي واللاعبين والجهاز الفني وأي شخص يشعر بالضيق مني"، متعهدًا بعدم تكرار الأمر.

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