شوبير: المنتخب يجتمع من أجل وردة.. هل يتم الاكتفاء باستبعاده مباراة واحدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك اجتماعاً مطولاً في معسكر المنتخب المصري بمقر إقامته بين المسئولين والجهاز الفني لبحث أزمة اللاعب عمرو وردة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب المصري نهائياً قبل ساعات من مواجهة الكونغو على خلفية اتهامات وجهت للاعب بارتكابه سلوكيات غير أخلاقية متكررة.

Advertisements

وفي برنامجه على قناة "أون سبورت" قال شوبير:"هناك اجتماع مطول في معسكر المنتخب الآن بين خافيير أجيري مدرب الفريق وهاني رمزي مساعده وإيهاب لهيطة وأحمد ناجي بحضور أبو ريدة".

وكان أحمد المحمدي قائد المنتخب المصري قد دافع بشدة عن عمرو وردة بعد المباراة في تصريحات للتلفزيون المصري أكد خلالها دعمه للاعب، وألمح أجيري لإمكانية خروج بيان من اللاعبين بشأن أزمة اللاعب المستبعد.

وأتم نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم:"هل يتم الاكتفاء باستبعاد عمرو وردة في مباراة الكونغو فقط؟ لا نعرف نتائج الاجتماع حتى الآن، وهذا كل ما لدينا من معلومات حتى الآن".