صلاح: نحتاج إلى الإيمان بالفرصة الثانية.. والنساء لهن كل الاحترام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عبر محمد صلاح نجم المنتخب المصري وهداف الجيل الحالي من اللاعبين عن احترامه الكامل للنساء، مطالباً في الوقت نفسه بعدم إرسال المخطئين إلى "المقصلة".

ونشر محمد صلاح عبر حسابه على تويتر تغريدات بالإنجليزية لم يفصح عن سبب توجيهها بشكل مباشر، جاء فيها:"يجب أن تتم معاملة النساء بكل احترام، فكلمة "لا" تعني "لا" (الرفض يعني الرفض)، وهذه أشياء يجب أن تظل بلا مساس".

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وأضاف النجم المصري:"لكني أيضاً أؤمن أن الكثيرين من الذين يرتكبون الأخطاء يمكنهم أن يصبحوا أفضل، ولا يجب أن يتم إرسالهم فوراً إلى المقصلة باعتبارها أقصر طريق".

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أعلن استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب المصري المشارك في أمم إفريقيا بسبب اتهامات نسائية متكررة للاعب بالتحرش والإساءة لهن.

وأنهى نجم ليفربول الإنجليزي:"نحتاج إلى نؤمن بالفرصة الثانية، نحتاج إلى أن نرشد ونُعلم، لأن الصفع ليس هو الإجابة".