كواليس فيديو اعتذار عمرو وردة للعودة إلى منتخب مصر

كشف مصدر بمنتخب مصر، عن كواليس فيديو اعتذار عمرو وردة لاعب الفراعنة، عن الأزمات التي لاحقته مؤخرًا في معسكر الفريق القومي، وترتب عليها استبعاده من قائمة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية لأسباب أخلاقية.

وقال المصدر، إن أحمد المحمدي ومحمد صلاح اتفقا مع اللاعب على عمل الفيديو وتقديم اعتذار رسمي، حتى يكون داعمًا لهما في محاولاتهما المستمرة مع الجهاز الفني وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد

الكرة لإعادة وردة مرة أخرى لصفوف منتخب مصر.

تابع أن عدد من لاعبي المنتخب طالبوا وردة بعدم مغادرة الفندق بعد قرار استبعاده من المعسكر صباح أمس، على أن يحاولوا إنهاء الموقف بعد لقاء مصر والكونغو الذي أقيم أمس وفاز به الفراعنة بهدفين نظيفين.