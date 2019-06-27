رياضة | الاتحاد الأوروبي يهدد برشلونة.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يهدد برشلونة.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية اليوم الاربعاء مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص توقيع عقوبة قاسية على فريق الكرة الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الاسباني بسبب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الحالي.

وأفادت الصحيفة أنه في حالة ثبت دخول برشلونة في مفاوضات للحصول على توقيع النجم البرازيلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية سيعرض ذلك البلوجرانا إلى عقوبة من جانب اليويفا.

ويسمح الفيفا تحدث الفرق مع اللاعبين الراغبين في الحصول على توقيعهم إذا كان اللاعب يتوفر على ستة أشهر فقط في عقده مع ناديه.

ويرتبط نيمار مع الفريق الباريسي بعقد حتى العام 2022 ما يدين التحركات التي قام بها بعض المسؤولين لإعادة البرازيلي لقلعة الكامب نو من جديد.