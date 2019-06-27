رياضة | صالح مصطفى يقود سمسطا في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالح مصطفى يقود سمسطا في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى مجلس إدارة مركز شباب سمسطا، أحد الأندية الصاعده حديثا لدورى القسم الثالث في إتمام التعاقد مع صالح مصطفى لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالموسم المقبل بالقسم الثالث.

وكان صالح مصطفى قد عمل ايضا فى وقت سابق مديرا فنيا لأندية بوش الرياضى والواسطى وفريق بنى سويف مواليد 2001 وفرق تليفونات بنى سويف بقطاع الناشئين وغيرها من الفرق ببنى سويف .

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من جانبه أكد أحمد دهشان ، رئيس مجلس إدارة مركز شباب سمسطا، على إن التعاقد مع صالح مصطفى جاء بعد دراسة العديد من السير الذاتية للعديد من المدربين وان التعاقد جاء لمدة موسم يبدأ من الموسم المقبل .

وقال رئيس مجلس إدارة مركز شباب سمسطا أن مجلس الإدارة يثق فى قدرات اللاعبين والجهاز الفنى وان يتم مواصلة المشوار المتميز للفريق والنجاح في الصعود للدوري للقسم الثاني بالموسم المقبل، وذلك بعد الصعود للقسم الثالث بنهاية الموسم المقبل .

وكان مركز شباب سمسطا قد نجح فى الصعود لدورى القسم الثالث بعد أن حقق فوزا بنتيجة 2/1 على نظيره العدوة ممثل محافظة المنيا بمباراة الذهاب ثم التعادل بالاياب.