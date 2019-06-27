رياضة | صدمة.. آرسنال يتخلى عن أوباميانج لضم هذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة.. آرسنال يتخلى عن أوباميانج لضم هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس، أن إدارة آرسنال قد تضطر لبيع هداف الدوري الانجليزي وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن آرسنال قد يبيع بيير إميريك أوباميانج للاستفلدة مادياً منه حال الإصرار على التعاقد مع نجم كريستال بالاس ويلفريد زاها.

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وأوضحت الصحيفة أن مدرب آرسنال أوناي إيمري معجب جداً بمستوى زاها ولكن المبلغ المحدد لصرفه في سوق الانتقالات وهو 45 مليون جنيه إسترليني فقط لن يكفي لشراء اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيمري أوناي كان واثقًا من أن لديه الأموال اللازمة للحصول على خدمات زاها إذا حصل على مكان في دوري أبطال أوروبا بالفوز على تشيلسي في نهائي دوري أوروبا.

وأضافت أن حالياً يجب على الجانرز "جمع أموال كبيرة" إذا كانوا يريدون إغراء كريستال بالاس ببيع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا.