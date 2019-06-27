رياضة | 5 أسباب جعلت منتخب مصر يفك "شفرة" الكونغو ويتأهل لدور الـ16

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 أسباب جعلت منتخب مصر يفك "شفرة" الكونغو ويتأهل لدور الـ16 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن منتخب مصر من تحقيق فوز غالي على نظيره الكونغو الديمقراطية في المباراة التي جمعت بين الطرفين على استاد القاهرة الدولي مساء الأربعاء، بالجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وخرج منتخب مصر من الشوط الأول متفوقاً على الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين سجلهما أحمد المحمدي ومحمد صلاح خلال الدقيقتين "24 و43" من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة؛ يضمن منتخب مصر مقعده في دور الـ16 من البطولة بعد التفوق على منتخب زيمبابوي (1-0) والكونغو (2-0) في أول جولتين من دور المجموعات.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط ثم أوغندا بالمركز الثاني بـ4 نقاط وزيمبابوي بالمركز الثالث بنقطة وحيدة والكونغو قد ودع البطولة بعد تذيل الترتيب بدون نقاط.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز الأسباب التي قادت منتخب مصر للفوز على الكونغو بالجولة الثانية من المجموعات:

1- العارضة والشناوي:

العارضة في مباراة اليوم كانت اللاعب رقم "12" مع منتخب مصر حيثُ تصدت لتسديدتين خطيرتين من (بولينجي وتسراند) بالشوط الأول أما الشناوي فقد تصدى لكرات خطيرة في الشوط الثاني وخرج بثاني كلين شيت.

2- انطلاقات تريزيجية:

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رجل المباراة بلا منازع فقد تمكن من صناعة الهدف الثاني لمنتخب مصر والذي سجله محمد صلاح بعد انطلاقة تريزيجيه الرائعة من وسط الملعب.

ولعب تريزيجيه منذ بداية المباراة حتى تم استبداله بالدقيقة 84 وحصل على تقييم 7.7/10 كأعلى تقييم في المباراة، ثم يأتي بعده أحمد المحمدي بـ7.6/10.

3- التفاهم بين حجازي وعلاء:

لعب التفاهم بين قلبي الدفاع خلال تلك المباراة دوراً كبيراً في الخروج بنظافة الشباك للفراعنة للمرة الثانية على التوالي فقد قدم محمود علاء وأحمد حجازي مستويات متميزة في المباراتين.

4- تمركز المحمدي:

في الهدف الأول، والذي سجله أحمد المحمدي بعد استغلال "دربكة" وسط دفاعت الكونغو في منطقة الدفاع تؤكد أن اللاعب كان متمركز ومتواجد في المكان الصحيح، كما أن تواجده في الكرات العرضية أمر هام نظراً لطول قامته.

5- لمسة صلاح:

أضاع محمد صلاح هجمة خطيرة للفراعنة في بداية الشوط الأول ولكنه عاد وأحرز هدفاً مميزاً من أسيست تريزيجيه وأسكن "مو" الكرة بنجاح في الشباك من تسديدة رائعة.