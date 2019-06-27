شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وردة يعتذر: «أنا آسف.. مش هتتكرر تاني» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتذر اللاعب الدولي عمرو وردة عن سلوكه بعد قرار استبعاده من قائمة المنتخب المصري التي تخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية «كان 2019».

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قال اللاعب: «أنا بعتذر على اللي حصل مني، وبعتذر لأهلى وللجهاز الفني واللاعبية، وأي حد زعلان مني متضايقش مني وأي حد أنا ضايقته قبل كده متضايقش مني، أنا آسف».

أضاف في فيديو عبر «فيس بوك»، الخميس: «بوعدكوا إن شاء الله الفترة الجاية كل حاجة هتبقى كويسة، ومش هعمل أي حاجة تضايق أي حد مني. أنا أسف مرة تانية».